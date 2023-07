Zachód ma nowego wroga. NATO już się szykuje

Z drugiej jednak strony, zarówno to co wiemy o decyzjach dotyczących Ukrainy, jak i to, czego możemy się domyślać, wskazuje na dużą determinację całego Zachodu. Nawet irytacja brytyjskiego sekretarza obrony (niedoszłego następcy Jensa Stoltenberga), który domagał się od prezydenta Zelenskiego "wdzięczności" za wsparcie, w istocie wskazuje na to, jak bardzo NATO jest zaangażowane we wspieranie Kijowa.