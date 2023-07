"Mistrz" Erdogan. "Popis siły na szczycie NATO"

Erdogan "będzie grać na dwa fronty"

"Na pierwszy rzut oka wszystko to wygląda chaotycznie, jednak zachowanie Erdogana nosi wszelkie znamiona osmańskiej etykiety i rytuału targowania się na stambulskim bazarze" - zwraca uwagę Politico. Zdaniem Richa Outzena z think tanku Atlantic Council "prezydent rozgrywał wszystkie strony, kapryśnie targował się, by dostać to, czego chciał".