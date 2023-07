Załużny grzmi. Zapowiada ataki na terytorium Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Jeśli nasi partnerzy boją się używania ich broni do ataków w Rosji, będziemy używać własnej - powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny w wywiadzie dla "Washington Post". Wyraził też frustrację głosami z Zachodu, że Ukraina nie potrzebuje F-16.

- Aby uratować mój naród, dlaczego miałbym prosić kogoś o pozwolenie co do tego, co robić na terytorium wroga? Z jakiegoś powodu muszę myśleć, że nic mi tam nie wolno. Dlaczego? Bo Putin użyje broni jądrowej? Dzieciaków, które giną, to nie obchodzi - powiedział Załużny cytowany przez gazetę. Jak zadeklarował, do Ukrainy należy decyzja, "w jaki sposób zabijać wroga".





- To możliwe i konieczne, by zabijać na jego terytorium podczas wojny. Jeśli nasi partnerzy boją się używania ich broni, będziemy zabijać własną. Ale tylko tak dużo, jak to konieczne - zaznaczył dowódca.