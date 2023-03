Koniec wojny jeszcze w tym roku? "Rośnie amerykańska presja na Ukrainę"

- USA wiedzą, że jeśli Kijów nie spożytkuje w krótkim przedziale czasowym, od 3 do 6 miesięcy, tej pomocy z Zachodu, która obecnie się kumuluje, to później na froncie Ukraina może mieć kłopoty. Z tym, co ukraińska armia odzyska latem, będzie musiała zasiąść do stołu negocjacyjnego. Muszą odebrać jak najwięcej Rosjanom i stworzyć sobie warunki do dalszych działań – komentuje płk Maciej Matysiak.