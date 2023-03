Padł termin końca wojny. "Bazujemy na faktach"

Reznikow odniósł się także do komentarzy dotyczących tego, że nie należy bronić Bachmutu za wszelką cenę. - Radziłbym uważnie spojrzeć na mapę. Miasto i wzniesienia, które są obok, to wygodny teren do obrony - podkreślił. Dodał, że gdyby Ukraina się wycofała, to musiałaby szukać innego miejsca do obrony, gdzie nie ma tak dobrze ukształtowanego terenu.