Za dziecięcy rysunek ojca czeka wyrok. Tak zrobił Putin

Za dziecięcy rysunek ojca czeka wyrok. Tak jest w Rosji

Sprawa wstrząsnęła spokojnym rosyjskim miasteczkiem. Mało kto w tej społeczności uważa, że rodzina zasługuje na tak okrutną karę. Ale nawet w podzielonym społeczeństwie informacja o przypadku Moskalowów odbiła się szerokim echem. Doprowadziło to do powstania internetowej petycji wzywającej do połączenia rodziny.