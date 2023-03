Putin sięga po "zabytkowe" czołgi. "Będą ofiarami dronów i granatników"

W jego ocenie większym problemem ukraińskiej armii jest obecnie brak instruktorów. - Jeśli Ukraina ruszy do ofensywy, będzie to najwcześniej na przełomie wiosny i lata. To, co ich wstrzymuje, to problemy szkoleniowe w ukraińskiej armii. Ukrainie najbardziej brakuje instruktorów do szkoleń na zachodnich czołgach. Szkolenia ukraińskich żołnierzy za granicą to mimo wszystko za mało - zaznacza.