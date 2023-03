Ależ trafienie Ukraińców na Krymie. "Olbrzymi sukces"

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem. Dżankoj jest ważnym węzłem kolejowym, gdzie znajduje się także lotnisko wojskowe rosyjskich sił powietrznych. Według ukraińskiego MON, doszło do zniszczenia rosyjskich pocisków Kalibr, które były transportowane koleją. Jest to typ broni manewrującej przeznaczony do zwalczania celów lądowych i okrętów podwodnych. Rakiety wystrzeliwane są z okrętów rosyjskiej floty. Zasięg tej broni wynosi ponad 2500 kilometrów.