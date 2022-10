Koń madziarski Putina [OPINIA]

Proces ratyfikacji rozszerzenia NATO w Węgrzech chcieli przyspieszyć opozycyjni socjaldemokraci. Złożyli wniosek o to, by parlament zajął się tym w ostatni wtorek, 4 października. Wniosek upadł jednak głosami rządzącego Fideszu. Choć rządy tej partii oficjalnie popierają wniosek Finlandii i Szwecji o dołączenie o Sojuszu, to praktycznie utrącając propozycję centrolewicy, odłożyły finalizację tej sprawy na trudny do określenia czas. Być może zupełnie przypadkiem kilka dni wcześniej, 30 września, węgierski premier Viktor Orbán ogłosił, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Węgry podpiszą z Rosją nowy kontrakt na dostawy gazu.