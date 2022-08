Celem Putina od zawsze było naprawienie "błędu" Gorbaczowa [OPINIA]

Podobne przesłanki stały za wewnętrznymi reformami ery Gorbaczowa. Miały one uwolnić społeczną energię, wyzwolić produktywność wiecznie krztuszącej się radzieckiej gospodarki, przygotować system do tego, by bardziej skutecznie reagował na wyzwania, z jakimi na co dzień musi się mierzyć. Być może gdzieś w tym wszystkim była też ideowa wiara Gorbaczowa w bardziej humanistyczny i demokratyczny socjalizm – ale ostatni przywódca ZSRR, choć do końca życia określał się jako socjalista, nigdy nie potrafił powiedzieć, jak właściwie konkretnie taki system miałby wyglądać.