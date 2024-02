Komisja ds. Pegasusa. Jest termin posiedzenia

- My nie mamy wątpliwości, że to może być jedna z największych afer w Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 r. Trzeba być wyjątkowo perfidnym, by za publiczne pieniądze kupić szpiegowskie oprogramowanie, by sprawdzać i zdobywać informacje o konkurentach politycznych, by sprawdzać prokuratorów i sędziów, a może i obywateli, którzy nie sprawują funkcji publicznych. Ta komisja powstała po to, by sprawdzić, gdzie byś ośrodek decyzyjny - stwierdził poseł Lewicy.