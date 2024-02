Zaskoczyła wyznaniem o Wąsiku i Kamińskim. "Panowie utracili mandaty"

Olga Semeniuk-Patkowska była gościem rozmowy "Wybory w TOKu" Dominiki Wielowieyskiej. W sobotniej rozmowy goście rozmawiali o konsekwencjach skierowania przez Andrzeja Dudę ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent tłumaczył, że uznał, iż istnieją wątpliwości co do ważności sejmowego głosowania nad ustawą przez brak możliwości udziału w obradach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.