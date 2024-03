"Kilkadziesiąt stron miażdżących dla Glapińskiego". Już podpisują wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP

- To wniosek merytoryczny, w którym są znane zarzuty. Wymienię jeden z nich: Narodowy Bank Polski zgodnie z konstytucją nie ma prawa finansowania deficytu budżetowego, a przez pośredników to robił. W dodatku robił to świadomie. Wiele działań Glapińskiego nie miało nic wspólnego z covidem, a było formą wspierania rządu PiS. Nie sądzę, żeby wniosek spotkał się z negatywną reakcją rynków, bo on łamał zasady opisane w konstytucji – wyjaśnia Petru. – To jest kilkadziesiąt stron miażdżących dla Glapińskiego – mówi nieoficjalnie WP jeden ze współautorów dokumentu.