Kijów alarmuje. Wojska Putina "zmieniły taktykę"

- Wróg przesunął ramy czasowe swoich ataków. Teraz alarmy trwają nawet do ok. 8:30. Zwykle o tej porze podajemy statystyki zestrzeleń, ile, gdzie i co zostało zniszczone w przestrzeni powietrznej - zaznaczył przedstawiciel Sił Powietrznych Ukrainy cytowany przez rbc.ua.