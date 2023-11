Kiedy najbliższe posiedzenie Sejmu? Obrady zostaną wznowione

Jak wynika z harmonogramu przedstawionego przez System Informacyjny Sejmu, posłowie powrócą do sejmowych ław we wtorek 28 listopada. Obrady rozpoczną się o godzinie 12:00. Co wydarzy się w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu? Wśród zaplanowanych na ten dzień wydarzeń znalazły się m.in. głosowania, w tym: