Nerwowo w Sejmie. Na mównicy pojawił się Matecki, krzyki na sali

Do słów Brauna odniósł się też m.in. poseł Bartosz Arłukowicz (KO). - Słyszałem posła Brauna, który bzdury wygadywał, że in vitro to nie jest metoda leczenia. A okularki na nosie to już się nosi? I to jest metoda leczenia? Okularki nosimy, ale ludziom in vitro zabronimy. Taka mądrość – zauważył poseł.