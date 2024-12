Kiedy Lewica ogłosi kandydata na ministra nauki? Rzecznik przekazuje

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik pytany przez PAP, kto może zastąpić Wieczorka w resorcie nauki, wskazał, że "giełda nazwisk jest znana z mediów już dobrze". - W Lewicy nie brak świetnych kandydatów i kandydatek, dzięki którym moglibyśmy pójść jeszcze bardziej do przodu w kwestii rozwoju polskiej nauki - powiedział.

W ostatnim czasie szereg kontrowersji dotyczących Dariusz Wieczorka opisała Wirtualna Polska. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.