PiS przypisuje sobie zasługi dziennikarzy? "Próbują przejąć pracę WP"

Wtórował mu Mariusz Błaszczak. "Presja ma sens! Wszystko wskazuje na to, że Dariusz Wieczorek traci stanowisko po tym, gdy złożyliśmy wniosek o jego dymisję!" - napisał były szef MON. Nie wspomniał jednak, że wniosek o wotum nieufności dla ministra nauki pojawił się po publikacjach Wirtualnej Polski.

"To była presja wolnych mediów panie pośle. Gdyby nie publikacje WP, minister Wieczorek spokojnie przygotowywałby się teraz do Wigilii" - napisał Łukasz Rogojsz z Interii, zwracając się do Bochenka.