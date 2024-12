Dymisja Wieczorka. Jest reakcja Tuska

- To nie jest nic osobistego, akurat w relacjach ze mną pan minister Wieczorek był lojalny i dość pracowity - stwierdził premier. - Ale nie miałem wątpliwości, że za dużo tych nieszczególnych przypadków - dodał.

W czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek poinformował, że podaje się do dymisji.

Szereg kontrowersji dotyczących Dariusz Wieczorka opisywała w ostatnich dniach i tygodniach Wirtualna Polska. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.