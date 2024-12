Komentarze po dymisji Wieczorka. "Kończy się upokarzanie świata nauki"

"Udało się doprowadzić do dymisji najgorszego ministra nauki po 1989 r. Tusk i koalicja nie chcieli dyskusji nad wnioskiem PiS o wotum nieufności. Dariusz Wieczorek odchodzi w niesławie, narzeka też na hejt w mediach. To prawda, że był punktowany zwłaszcza przez Wirtualną Polskę. Ale też prawda, że w pełni na tę krytykę zasługiwał. A wreszcie trochę rozumiem jego rozgoryczenie: ministrowie z ramienia PO mają taryfę ulgową w mediach. On sam zaś zapełniał agencje badawcze nie tylko działaczami lewicy, ale też innych partii. Odejście ministra nie kończy sprawy. Pierwsze zadanie dla następcy: wycofanie się ze wszystkich złych decyzji poprzednika. Tydzień musi na to wystarczyć. Brak takich działań będzie oznaczał, że to tylko rozgrywka Tuska z przystawkami. Taka sama jak uderzenie sprawą Collegium Humanum w Szymona Hołownię" - napisał poseł PiS Łukasz Schreiber.