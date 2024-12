Kto zastąpi Wieczorka? Nieoficjalne informacje

Za Dariuszem Wieczorkiem ciągnie się szereg kontrowersji, które opisywała Wirtualna Polska. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.