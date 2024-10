Karetki mają wozić ciężarne do szpitala z porodówką. Leszczyna gwarantuje

Reorganizacja szpitali

W sierpniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy dotyczący reorganizacji szpitali w Polsce. Projekt zakłada nowe kryteria kwalifikacji placówek do tzw. sieci szpitali oraz ich konsolidację. Ważną zmianą miałoby być wprowadzenie minimalnej liczby porodów jako kluczowego czynnika decydującego o włączeniu oddziałów położniczo-ginekologicznych do sieci. Resort zdrowia wstępnie ustalił tę liczbę na około 400 porodów rocznie - ma to wpływać na dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania takich oddziałów w szpitalach.