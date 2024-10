300 tys. miesięcznie zarabia lekarz w Polsce? Tusk komentuje

Tusk przyznaje. System trzeba naprawić

- Dotyczy to wszystkich pracowników ochrony zdrowia - podkreślił. - Mamy problem do rozwiązania. To nie kwestia pazerności lekarza. Jest system. Tak jest wyceniona procedura. Jest tylu pacjentów i szpitali, którzy oferują taką pracę i zarobki, to dlaczego lekarz miałby z nich nie skorzystać? - mówił premier.