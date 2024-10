Wynagrodzenia lekarzy. NIL bije w minister Leszczynę

"Ciągle czekamy na oficjalne dane na temat wynagrodzeń lekarzy w NFZ, by móc się odnieść do zarzutów. Wobec braku odpowiedzi traktujemy temat jako zastępczy, by opinia publiczna uznała lekarzy winnymi braku środków" - podała w oświadczeniu na platformie X Naczelna Izba Lekarska, publikując pismo złożone do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. ujawnienia danych o zarobkach lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia.