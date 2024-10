Nowy sondaż partyjny. Kłopoty Prawa i Sprawiedliwości

- To, co może pomóc partii Jarosława Kaczyńskiego, to wygrana Donalda Trumpa. Jego wybór dałby większą szansę na powrót Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia. Ułatwiłoby to funkcjonowanie partii, odwołując się do mitu Ameryki - ocenia teraz w rozmowie z WP ekspert.