"Mają prawo". Sikorski jednoznacznie w kwestii Wołynia

Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski uważa, że niezależnie od trwającej wojny Ukraina powinna ekshumować i ponownie pochować etnicznych Polaków zamordowanych na jej terytorium. - Ludzie mają prawo do chrześcijańskiego pochówku - podkreślił w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla "Financial Times".