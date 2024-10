"Sytuacja jest tragiczna. Pacjent umiera". Chaos w szpitalu powiatowym

Z powodu braku lekarzy nie działa oddział chirurgii ogólnej i pododdział chorób płuc. Ten pierwszy może uda się uruchomić ponownie od 1 listopada. Ale mimo, że to już za trzy dni, to wciąż nie jest to pewne. Z końcem miesiąca pracę skończy również 11 z około 40 ratowników. We wtorek dyrektor szpitala mówiła, że nie wie, dlaczego odchodzą.