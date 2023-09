Diametralna zmiana. "Scholz nigdy nie był tak ostry wobec Polski"

Ostre słowa o roli Polski kanclerz wypowiedział do działaczy swojej partii na wiecu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Norymberdze. - Skandal wizowy, który ma miejsce obecnie w Polsce, wymaga wyjaśnień. Nie chcę, żeby Polska po prostu przepuszczała (migrantów - red.) dalej, a my będziemy następnie dyskutować o naszej polityce azylowej. Ci, którzy przybywają do Polski, muszą zostać tam zarejestrowani i przejść procedurę azylową - grzmiał ze sceny niemiecki polityk.