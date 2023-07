Kaczyński obiecał rolnikom 15 mld zł, ale ktoś się buntuje. Oburzenie w mateczniku PiS

- Pojechałem do ministerstwa rolnictwa upominać się o rekompensaty do zboża. Rolnicy w moim regionie nie dostali jeszcze pieniędzy. Okazało się, że organizujący wypłaty pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają pogotowie strajkowe. Są zbyt słabo wynagradzani, aby podołać nowym obowiązkom. To komedia. To jest po prostu źle zorganizowane! - denerwuje się Roman Kondrów, rolnik i lider ruchu Oszukana wieś na Podkarpaciu.