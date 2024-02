Kaczyński grozi Tuskowi i Hołowni więzieniem, w PiS puściły nerwy. Nie wszystkim to się podoba

PiS przekonane o swoich racjach

Sceptyczne głosy to jednak mniejszość. Posłowie klubu PiS licznie stawili się przed Sejmem, by wprowadzać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I to w dniu, kiedy gazeta.pl poinformowała, że w partii Kaczyńskiego krąży lista nazwisk polityków PiS, którzy również mieli być inwigilowani Pegasusem. Według dziennikarza portalu Jacka Gądka, wśród wymienianych są m.in. Marek Suski, Marek Kuchciński czy Adam Bielan. Były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński twierdzi, że to kłamstwo.