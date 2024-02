"Ty gówniarzu". Zajmą się skandaliczną reakcją Kaczyńskiego

- Tak nieszczęśliwe się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego. (...) Czasami słyszę, co mówi - powiedział premier. - Kiedy przemawiał pan Kołodziejczak i zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego per "panie Kaczyński", pan prezes Kaczyński odpowiedział mu: "ty gówniarzu" - dodał.