Tego miał nikt nie usłyszeć. Tusk zareagował na słowa Kaczyńskiego

Donald Tusk z sejmowej mównicy odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego skierowanych w stronę Michała Kołodziejczaka. - Nie chciałem na to reagować, ale tak nieszczęśliwie się składa, że siedzę blisko prezesa Kaczyńskiego i czasami słyszę, co mówi. Kiedy przemawiał Michał Kołodziejczak i zwrócił się do prezesa per "panie Kaczyński", ten odpowiedział mu "ty gówniarzu" - powiedział premier.