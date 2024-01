Kołodziejczak zwrócił się do Kaczyńskiego. Krzyki na sali

Na mównicy pojawił się poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15). - Pan Kołodziejczak, zamiast obrażać, powinien spełnić obietnicę wyborczą. Mówił, że jak będzie mógł, to pojedzie do Brukseli i nie wyjedzie do czasu, gdy wszystkiego nie załatwi, a on siedzi i nagrywa filmiki w swoim gabinecie i pokazuje, że nie wie, jak działa ministerstwo. Tu ma rację - powiedział Sachajko.