Politycy PiS nie wiedzą, o co Kaczyński apeluje do Dudy. "Sami wywołujemy tematy zastępcze"

Politycy PiS nie wiedzą, co miał na myśli Jarosław Kaczyński, twierdząc w Sejmie, że potrzebne są "nowe wybory". Nie kryją też, iż trudno im zgadnąć, o co dokładnie zaapelował prezes PiS do prezydenta Andrzeja Dudy. Z niektórych wypowiedzi lidera PiS trudno jest tłumaczyć się nawet jego bliskim współpracownikom.