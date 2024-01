"Ty gówniarzu" w oficjalnym dokumencie. Kaczyński przesadził

Donald Tusk odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego skierowanych w stronę Michała Kołodziejczaka. Premier wyjawił, że gdy lider AgroUnii przemawiał na sali plenarnej i zwrócił się do prezesa PiS per "panie Kaczyński", ten odpowiedział mu: "ty gówniarzu". Okazuje się, że wypowiedź odnotowano w oficjalnym stenogramie z obrad.