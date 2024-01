"Mona Lisa" zaatakowana. Skandal w Luwrze, są nagrania

Na swojej stronie internetowej grupa "Riposte alimentaire", przedstawiając się jako "francuska kampania obywatelskiego oporu, której celem jest doprowadzenie do radykalnych zmian w społeczeństwie na poziomie klimatycznym i społecznym", stwierdziła, że francuski rząd łamie swoje zobowiązania klimatyczne i wezwała państwo do zapewnienia ludziom lepszego dostępu do zdrowej żywności.