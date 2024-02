Kolejny falstart władzy ws. Trybunału. Zapowiedzi przekładane od listopada

Kolejne zapowiedzi

- W pierwszej kolejności trzeba stwierdzić nieważność wyboru trzech sędziów TK, bo to jest wykonanie orzeczenia legalnego Trybunału z 2015 roku. To oczywiste, że to może stwierdzić Sejm, bo Sejm musi naprawić grzech pierworodny popełniony w 2015 roku przez większość PiS - mówił 14 listopada 2023 roku Borys Budka. Poseł KO dodał, że później Sejm zajmie się Krajową Radą Sądownictwa.