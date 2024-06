"Jesteśmy daleko od pokoju". Kwaśniewski o możliwych scenariuszach

W zachodniej Europie: w Niemczech, Francji, czy Włoszech dobre wyniki w ostatnich wyborach do europarlamentu zanotowały partie prawicowe. Niektóre z nich wprost sympatyzują z Rosją. Paweł Pawłowski zapytał Aleksandra Kwaśniewskiego, czy Kreml ma się z czego cieszyć? - To, że do Parlamentu Europejskiego wchodzą oddani przyjaciele Putina, to na pewno jest dla niego miła informacja - stwierdził były prezydent, wymieniając jako przykład liczną francuską delegację z partii Marine Le Pen.