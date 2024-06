Najmłodsi dali Konfederacji sukces. "Następne pokolenie poszuka kogoś innego"

Viralowy Grzegorz Braun

Na koniec ekspert zwraca uwagę również na to, że "młodzi często politykę traktują memicznie". Jako przykład podać można viralowy film ze studniówki, który pod koniec kwietnia obiegł media społecznościowe. Na nagraniu widać, jak DJ w papierowej masce Grzegorza Brauna "strzela" do uczestników zabawy gaśnicą, którzy pozytywnie reagują na ten pomysł. To nawiązanie do wybryku polityka Konfederacji, który na sejmowym korytarzu złapał za gaśnicę i próbował zgasić świece chanukowe.