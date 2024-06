Porażka Orbana, wynik najgorszy od lat. "Coś drgnęło"

Rządząca na Węgrzech koalicja Fidesz-KDNP uzyskała w wyborach do Parlamentu Europejskiego największe poparcie. Zdobyła 44,6 proc. głosów, co przełożyło się na 11 miejsc w PE. Oznacza to jednak utratę trzech mandatów wobec stanu z poprzedniego rozdania.