Kwaśniewski o "prawdziwym niebezpieczeństwie". Wymienił polskie partie

Według Kwaśniewskiego Europejczycy mogą się liczyć tylko wtedy, gdy będą razem, kiedy będą UE "tworzyć, zmieniać i wzmacniać, a nie jak proponują coraz liczniejsze siły w Europie osłabiać czy wracać do przeszłości". - To nie może się udać, przeszłość jest opisana w książkach, a świat musi iść naprzód - dodał.

- To, co jest bardzo cenne w programie Lewicy to to, że chce być blisko ludzi, a nie mówić tylko o tych wyżynach polityki. Chce pokazać, że Unia Europejska może być dla ludzi przydatna, a że jest przydatna mamy tego dowody - powiedział, podkreślając, że 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej to historia sukcesu.