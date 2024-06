"Atmosfera była napięta". Kulisy Rady Bezpieczeństwa Narodowego

- Dzisiaj to przede wszystkim nasz żołnierz, a nie ten, kto napada na Rzeczpospolitą i kto próbuje się przedrzeć przez naszą granicę, zasługuje na bezpieczeństwo i ochronę. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ustalić sprawców tego morderstwa i w należyty sposób ukarać niezależnie od tego, gdzie są. Nie możemy pozwolić na to, by podnoszono rękę nie tyko na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, ale przede wszystkim na Rzeczpospolitą - mówił prezydent Andrzej Duda.