Prezydent na posiedzeniu RBN. Mówił o "50 napaściach na żołnierzy"

Jak następnie oznajmił, jako prezydent RP nieustannie wspiera zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy. - Często, nie tylko słowem, ale także i swoją obecnością, przyjeżdżając na granicę, a także przyjeżdżając na różnego rodzaju spotkania z nimi. Po to, by umocnić ducha i przekonanie o tym, że to zadanie, które wykonują dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i naszych współobywateli, jest tak naprawdę zadaniem jedynie słusznym - mówił.