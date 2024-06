"Wyborcy chcą zmian w PiS". Nieoficjalne głosy z Pałacu Prezydenckiego

A co najważniejsze - jak podkreśla źródło w Pałacu - "wyborcy pokazali, że chcą realnych zmian w PiS i wymiany partyjnego betonu na młodych polityków". - Wystarczy spojrzeć, ile "jedynek" zostało przeskoczonych. Nad tym Jarosław Kaczyński nie zapanował. To on osobiście układał listy, przez co realnie je osłabiał. Bo jak nazwać to, co się stało chociażby na Pomorzu, gdzie Annę Fotygę przeskoczył Piotr Piotr Müller - zaznacza.