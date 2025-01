Brutalny atak na blogerkę z Filipin. Wrocławiance grozi pięć lat więzienia

- Uwielbiam Polskę. To piękny kraj. Jestem bardzo zadowolona z życia tutaj. Coś takiego spotkało mnie pierwszy raz - opowiadała Grace portalowi tuwroclaw.com. Pochodzi z Filipin. Mieszkała w Polsce od dwóch lat. Pracowała w zagranicznej szkole we Wrocławiu, jako asystentka nauczyciela, uczyła angielskiego. W sieci prowadzi bloga "Filipinka w Polsce"

W czerwcu 2023 roku w środku dnia szła ulicą Powstańców Śląskich. - Nagle zaczęła się na mnie patrzeć jakaś kobieta. Zaczęła coś do mnie krzyczeć. Nie znam polskiego. Nie wiem, o co jej chodziło - relacjonowała Grace w rozmowie z portalem tuwroclaw.com. Na wszelki wypadek włączyła nagrywanie w telefonie.

- Jesteś na mojej dzielnicy kur..., wiesz o tym? Nienawidzę was kur...! - woła do niej wrocławianka. - Nie znam Cię, co Ci zrobiłam, pierwszy raz cię widzę - powtarza po angielsku Grace. W pewnym momencie wrocławianka rzuca się na Filipinkę i zaczyna ją szarpać.