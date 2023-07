"Jestem zaskoczony". Godson komentuje słowa Tuska. Mówi o zagrożeniu

- Pokazywanie, że obcy to zagrożenie, nieważne, czy robi to PiS, czy Tusk, jest niewłaściwe. Nie tego oczekuje się od mężów stanu. Od mężów stanu oczekuje się, że będą w sposób obiektywny mówić o tych tematach. To może doprowadzić do tego, że obcokrajowcy mieszkający w Polsce będą atakowani, a nie o to chodzi - podkreślił.