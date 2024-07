Rewolucyjny pomysł polskiego miliardera. Mamy komentarz generała

"Rozsądna idea". Są jednak pytania

Wypowiedź prezesa InPostu wywołała spore poruszenie. Postanowiliśmy więc zasięgnąć opinii eksperta w tej sprawie. - Uważam, że idea jest jak najbardziej rozsądna. Do takiego pomysłu powinni włączyć się wszyscy, którzy mają taki potencjał, mają możliwości - mówi Wirtualnej Polsce gen. Waldemar Skrzypczak. Były Dowódca Wojsk Lądowych stawia jednak w tej sprawie kilka pytań. - Czemu ten system ma służyć? Czy on ma być częścią systemu obrony cywilnej? Czy systemu obrony militarnej? Czyli tego, co robią wojska operacyjne? - pyta.