Ośmiu kandydatów PiS na prezydenta. Są nazwiska

Po wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego PiS, jak wskazuje rozmówca gazety, jest pewny II tury wyborów prezydenckich. - Wedle naszych kalkulacji, nasz kandydat nie zejdzie poniżej 26-27 proc. poparcia w pierwszej turze, a to gwarantuje wejście do drugiej - mówi osoba bliska centrali partii.