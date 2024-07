Tomczyk: Macierewicz 8 razy przejechał świat na koszt państwa

Wiceszef MON: Macierewicz kłamał

Tomczyk przedstawił dokument, z którego wynika, że to Macierewicz wnosił do ówczesnego szefa MON, Mariusza Błaszczaka, o ochronę przez Żandarmerię Wojskową. Tymczasem Macierewicz dotąd podkreślał, że ochrona została mu przydzielona na wniosek Błaszczaka, a on o nią nie prosił.