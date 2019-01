Jest decyzja TVP ws. słów żony Pawła Adamowicza

Telewizja Polska nie wystąpi do sądu przeciwko Magdalenie Adamowicz. Wdowa po prezydencie Gdańska w wywiadach oskarżyła telewizję publiczną o atakowanie męża.

- Dziennikarze mówili o tym, że będzie aresztowany lada dzień. Zastanawiali się, co będzie, jak ludzie go wybiorą, a on zostanie aresztowany - wspominała w "Faktach po Faktach". O odpowiedzialności TVP żona zamordowanego prezydenta Gdańska mówiła również w wywiadzie dla Onetu. - Ci, którzy atakowali męża, to nie byli dziennikarze. Ci ludzie nie zasługą na takie określenie - podkreślała.